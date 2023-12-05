Москалькова заявила, что находится на плановой госпитализации

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Омбудсмен в России Татьяна Москалькова объяснила свое пребывание в больнице плановой госпитализацией. Она опубликовала соответствующий пост в телеграм-канале.

"Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание", – добавила Москалькова в публикации.

О том, что омбудсмен оказалась в больнице, стало известно во вторник, 5 декабря. Москалькова рассказала журналистам, что сейчас ей ставят капельницу и в скором времени должны сделать операцию.

При этом она выразила надежду на свое скорое возвращение к работе.



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