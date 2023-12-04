В Малом театре сообщили, что состояние Юрия Соломина остается без изменений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице. Его состояние остается без изменений, рассказала директор государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, передает ТАСС.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже Михайлова заявила об улучшении состояния артиста, однако врачи диагностировали у него инсульт.

В среду, 29 ноября, сообщалось, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. Михайлова добавила, что речи о выписке сейчас не идет.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В 1961 году он начал преподавать в Высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

"В главной роли": Юрий Соломин