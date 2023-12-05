05 декабря, 15:46Политика
Омбудсмена РФ Татьяну Москалькову госпитализировали
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова была госпитализирована. Об этом она рассказала изданию "Московский комсомолец".
Так, по ее словам, в ближайшее время ей должны сделать операцию.
"Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй", – уточнила она.
Ранее сообщалось о госпитализации в Санкт-Петербурге 27 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Врачам удалось стабилизировать его состояние спустя сутки. В связи с инфарктом Боярского в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета заменили два спектакля с его участием.
Позднее стало известно, что актер идет на поправку, а 4 декабря его уже выписали из больницы.
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