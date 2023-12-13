Певец Юлиан рассказал о состоянии композитора Пахмутовой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певец Юлиан заявил, что состояние ранее госпитализированной композитора Александры Пахмутовой оценивается медиками как среднетяжелое. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам артиста, женщина сейчас находится в инфекционном отделении больницы. Называть поставленный ей диагноз Юлиан отказался, сославшись на просьбу болеющей. Однако он считает, что композитор могла заразиться на одном из мероприятий.

Вместе с этим певец призвал дать 94-летней Пахмутовой "спокойно поболеть и выздороветь". По его словам, в прессе распространяется информация с многочисленными неточностями.

"Состояние у нее не тяжелое, среднее, но я не врач, чтобы определять состояние. Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении", – сказал Юлиан.

Директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко ранее рассказал, что у женщины диагностировали простуду. Коронавирус, как до этого сообщали в Сети, у нее не подтвердился. Малышко уточнял, что Пахмутова чувствовала себя "нормально".

