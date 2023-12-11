11 декабря, 11:00Культура
Концертный директор прокомментировал состояние Александры Пахмутовой
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Народная артистка СССР Александра Пахмутова, которой ранее исполнилось 94 года, лечится от простуды, COVID-19 не подтвердился. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Культурного фонда Пахмутовой Евгения Малышко.
По его словам, композитор находится под присмотром врачей, чувствует она себя "нормально".
До этого телеграм-канал Mash передавал, что у женщины якобы обнаружили ковид и она находится в состоянии средней тяжести.
Малышко ранее опроверг слухи о госпитализации пианистки и ее сердечном приступе.
Ранее сообщалось о госпитализации в Санкт-Петербурге 27 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Врачам удалось стабилизировать его состояние спустя сутки.
На Урале почти 3 400 человек исполнили песню Пахмутовой и Добронравова "Надежда"
Читайте также