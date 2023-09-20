20 сентября, 17:41Культура
Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Поэта Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. Москва простилась с автором песен "Как молоды мы были", "Нежность", "Надежда".
Его похоронили рядом с могилами актрис Элины Быстрицкой, Веры Васильевой и художественного руководителя ансамбля "Березка" Миры Кольцовой.
У могилы артиста возложили траурные венки от президента России и его администрации, жены Добронравова композитора Александры Пахмутовой и многих других.
20 сентября в столичном Концертном зале имени П. И. Чайковского прошла церемония прощания с Добронравовым. Ее посетили его близкие, коллеги и поклонники творчества. У зала собрались около 100 человек. По просьбе близких поэта церемония была закрыта для прессы.
Добронравов умер 16 сентября в возрасте 94 лет после продолжительной болезни.
Владимир Путин выразил соболезнования супруге поэта, отметив, что смерть артиста является невосполнимой утратой для РФ и ее граждан. Президент подчеркнул, что творчество поэта-песенника всегда будет созвучно времени.
Соболезнования также направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, творчество Добронравова – бессмертно, поскольку оно показывает богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства.
Каким был творческий путь поэта-песенника Николая Добронравова
Читайте также