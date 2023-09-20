Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Поэта Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. Москва простилась с автором песен "Как молоды мы были", "Нежность", "Надежда".

Его похоронили рядом с могилами актрис Элины Быстрицкой, Веры Васильевой и художественного руководителя ансамбля "Березка" Миры Кольцовой.

У могилы артиста возложили траурные венки от президента России и его администрации, жены Добронравова композитора Александры Пахмутовой и многих других.

20 сентября в столичном Концертном зале имени П. И. Чайковского прошла церемония прощания с Добронравовым. Ее посетили его близкие, коллеги и поклонники творчества. У зала собрались около 100 человек. По просьбе близких поэта церемония была закрыта для прессы.

Добронравов умер 16 сентября в возрасте 94 лет после продолжительной болезни.

Владимир Путин выразил соболезнования супруге поэта, отметив, что смерть артиста является невосполнимой утратой для РФ и ее граждан. Президент подчеркнул, что творчество поэта-песенника всегда будет созвучно времени.

Соболезнования также направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, творчество Добронравова – бессмертно, поскольку оно показывает богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства.

Каким был творческий путь поэта-песенника Николая Добронравова