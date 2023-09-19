Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным прошла в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным прошла в Театре на Юго-Западе в Москве. На нее пришли его друзья, родные и коллеги.

Гражданская панихида началась в 12:00 по московскому времени. Затем тело актера перенесли в храм Архангела Михаила, где провели отпевание. Позднее тело будет кремировано на Хованском кладбище.

Гришечкин умер на 62-м году жизни 15 сентября. Отмечалось, что это произошло из-за проблем с сердцем, актер жаловался на плохое самочувствие.

Также 17 сентября после тяжелой и продолжительной болезни скончался поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года.

"Раскрывая тайны звезд": Вячеслав Гришечкин