Лукашенко принес соболезнования родным умершего поэта Николая Добронравова

Фото: ИТАР-ТАСС/Вадим Тараканов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николая Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белоруссии Лукашенко направил соболезнование родным и близким поэта-песенника Николая Добронравова, который умер на 95-м году жизни.

Лукашенко отметил, что творчество Добронравова – бессмертно. По словам белорусского президента, оно отражает богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства. Лукашенко также добавил, что произведения Добронравова любят люди разных поколений.

"На белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Николаевича, доброго друга Беларуси. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", – отметил Лукашенко.

Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья". Поэт будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.