Стали известны подробности о госпитализации Наины Ельциной

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Вдову первого российского президента Бориса Ельцина увезли в клинику в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Ельцин Центра".

Там подчеркнули, что с Наиной Ельциной ничего страшного не происходит.

"Актуальная информация является частной. Мы не можем сказать ничего", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, 91-летней Ельциной резко стало плохо. Ее госпитализировали, сейчас она находится под присмотром врачей.

Ранее стало известно о госпитализации уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По ее словам, в ближайшее время ей должны сделать операцию. Она выразила надежду на скорейшее выздоровление.

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