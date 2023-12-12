12 декабря, 13:09Политика
Стали известны подробности о госпитализации Наины Ельциной
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Вдову первого российского президента Бориса Ельцина увезли в клинику в Москве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Ельцин Центра".
Там подчеркнули, что с Наиной Ельциной ничего страшного не происходит.
"Актуальная информация является частной. Мы не можем сказать ничего", – говорится в сообщении.
По данным СМИ, 91-летней Ельциной резко стало плохо. Ее госпитализировали, сейчас она находится под присмотром врачей.
Ранее стало известно о госпитализации уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По ее словам, в ближайшее время ей должны сделать операцию. Она выразила надежду на скорейшее выздоровление.
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