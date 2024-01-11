Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного актера, режиссера и педагога Юрия Соломина. Деятель искусства внес огромный вклад в развитие отечественного театра и кино, написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что творчество Соломина является целой эпохой в истории Малого театра. Собянин назвал его работы замечательными, отметив, что они оставили яркий след в душе миллионов зрителей и обогатили золотой фонд российского кино.

"Светлая память и мои искренние соболезнования родным и близким", – заключил столичный мэр.

О смерти народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Соломина стало известно днем в четверг, 11 января. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Его внучка рассказала, что артист умер "тихо во сне".

Прощание с Соломиным пройдет 15 января. Как уточнила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, проститься с деятелем искусства планируют в учреждении, где он был худруком, а похоронить его – на Троекуровском кладбище.

9 января Соломина выписали из больницы после инсульта, который диагностировали у него в связи с госпитализацией в начале ноября. На тот момент Михайлова заявляла, что народный артист СССР сразу же "рвался в театр".

Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет