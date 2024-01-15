Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народного артиста СССР Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На похоронах военный оркестр исполнил гимн России, "Балладу о солдате". При погребении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

Венки на похороны прислали Владимир Путин, Минкультуры России, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, певица Алла Пугачева, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, театр "Современник", Театр имени Табакова, Театр имени Ермоловой, театр имени Моссовета, киноконцерн "Мосфильм" и другие.

О смерти Соломина 11 января сообщила его внучка. По ее словам, актер ушел из жизни "тихо во сне" в возрасте 88 лет.

Соболезнования в связи с его смертью выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Прощание с Соломиным прошло 15 января в Малом театре, которым он руководил 35 лет, в Москве. Его в том числе посетили глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, помощник главы государства Владимир Мединский, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, народные артисты России Сергей Гармаш, Андрей Житинкин, народные артисты РСФСР Всеволод Шиловский и Станислав Любшин и другие.

В последнее время Соломин переживал проблемы со здоровьем. Ранее его выписали из больницы после инсульта, который выявили у него на фоне госпитализации в начале ноября. После выписки сообщалось, что Соломин "рвется в театр".

Москвичи простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным