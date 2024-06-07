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07 июня, 12:20

Культура

Режиссер Богомолов планирует сделать Театр Виктюка точкой притяжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режиссер Константин Богомолов планирует сделать Театр Романа Виктюка точкой притяжения для гостей и жителей Москвы. Он рассказал телеканалу Москва 24, что считает это своей задачей в качестве художественного руководителя.

"Для меня это серьезный профессиональный вызов, я прекрасно понимаю, что это большая ответственность", – прокомментировал Богомолов.

По его словам, он не планирует начинать с нуля, не собирается зачищать эту площадку, но и успокоительных речей произносить тоже не будет. Богомолов заявил, что будет знакомиться с репертуаром и коллективом. Он считает, что театр должен развиваться и меняться, "это не музей, это живое место".

По мнению режиссера, важно, чтобы театр не был "башней из слоновой кости", он должен быть открыт обществу, стране и тем процессам, которые в ней происходят. Театр должен откликаться на них живо и современно, подчеркнул Богомолов.

Он дополнил, что остается худруком Театра на Малой Бронной. Режиссер объяснил, что менеджерская команда театра станет для него опорой в работе с новым коллективом. Богомолов надеется, что вместе они преодолеют трудности и добьются большого успеха, который сегодня есть у Театра на Малой Бронной.

В апреле 2022 года театральный режиссер Денис Азаров оставил должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

Режиссер Константин Богомолов выступил на фестивале "Ночь инноваций"

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