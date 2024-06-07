Константин Богомолов стал худруком Театра Виктюка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Режиссер Константин Богомолов назначен на должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Он также сохранит пост худрука Театра на Малой Бронной.

В апреле 2022 года театральный режиссер Денис Азаров оставил должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

Он занял данный пост в декабре 2020 года после смерти бессменного лидера и основателя труппы Романа Виктюка.

