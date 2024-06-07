Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 12:17

Культура

Константин Богомолов стал худруком Театра Виктюка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Режиссер Константин Богомолов назначен на должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Он также сохранит пост худрука Театра на Малой Бронной.

В апреле 2022 года театральный режиссер Денис Азаров оставил должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

Он занял данный пост в декабре 2020 года после смерти бессменного лидера и основателя труппы Романа Виктюка.

Режиссер Константин Богомолов выступил с критикой российской элиты

Читайте также


культуратеатр
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика