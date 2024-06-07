Евгений Герасимов рассказал о своих планах на посту худрука Театра сатиры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евгений Герасимов в качестве художественного руководителя Театра сатиры первым делом планирует поставить спектакль "Женитьба Фигаро". Об этом он сообщил телеканалу Москва 24.

По его словам, на главную роль в постановке, которую когда-то играл Андрей Миронов, он хочет пригласить внука Миронова. Также в планах Герасимова поставить такие спектакли, как "Ревизор" и "Кабала Святош".

Кроме того, в ходе интервью новый худрук Театра сатиры рассказал, как отреагировал на предложение занять пост.

"Первым театром, в который меня пригласили после театрального училища имени Щукина, был Театр сатиры. Но получилось так, что я выбрал Театр Маяковского, но все равно дружеские отношения с Театром сатиры у меня всегда оставались. Я хорошо знаю труппу, и у меня есть предложения, которые я при встрече им расскажу", – пояснил Герасимов.

Между тем стало известно, что у "Современника" и Театра Романа Виктюка также появились новые художественные руководители – Владимир Машков и Константин Богомолов соответственно. Это позволит более эффективно управлять театрами, расширить их репертуары, а также повысить популярность среди зрителей.

При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Машков – в Московском театре Олега Табакова, Герасимов – в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов – в Театре на Малой Бронной.