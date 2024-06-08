Кадыров сообщил о личной встрече Путина и своего сына Эли

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил чеченский лидер, опубликовав также кадры с этой встречи.

Кадыров-старший уточнил, что президент РФ был инициатором этой встречи. Путин во время беседы поздравил сына главы Чечни с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про его дедушку Ахмата Кадырова – первого чеченского президента.

"Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране", – заявил Кадыров-старший.

Эли Кадыров занимает должность гендиректора футбольного клуба "Ахмат".

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов наградил сыновей Рамзана Кадырова Ахмата, Эли и Адама Кадыровых орденом "Даймехкан Сий" ("Честь Родины").

