Кадыров заявил, что его сын "счел бы за честь" наказание за избиение Журавеля

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров отметил, что для его сына Адама было бы честью, если бы ему назначили наказание за избиение Никиты Журавеля, сжегшего Коран. Его слова приводит ТАСС.

"Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" – высказался он.

Кадыров рассказал, что некоторые пользователи в Сети выражают недовольство по поводу награждения его сына. Сам чеченский лидер признался, что считает Адама героем. Он поблагодарил тех, кто вручил эти награды. По его словам, эти люди реально "болеют за свою религию и государство".

В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.

Кадыров-старший назвал поступок сына правильным, подчеркнув, что посягательства на священные писания должны наказываться самым суровым образом.

После этого 15-летний Адам удостоился звания Героя Чеченской Республики. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что мальчик смог выучить наизусть Коран, а также достиг особых успехов в спорте.



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