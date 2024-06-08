Директор парка "Яуза" Сапронов открыл серию киносеансов для жителей СВАО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор парка "Яуза" Александр Сапронов открыл серию киносеансов под открытым небом для жителей северо-востока Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нам, всей команде парка "Яуза", очень приятно снова видеть москвичей на нашей самой лучшей, самой красивой и озелененной территории. Каждый раз мы стараемся чем-то вас удивить, порадовать. Это и возможность побыть в парке в тишине, и по-семейному, тепло провести время с самыми близкими", – отметил он.

Впервые показ под открытым небом в парке прошел в 2023 году и был приурочен ко Дню защиты детей. Несмотря на дождь, горожане смогли насладиться мультфильмом "Чебурашка". В этом году парк решил повторить такой формат.

"Мы понимаем, что сегодня жителям Москвы иногда не хватает общения с близкими, все погружены в работу. Не всегда получается выйти с семьей, погулять. А просмотр хорошего кино всегда сближает людей", – сказал Сапронов.

В этом году серию киносеансов открыл фильм "Обыкновенное чудо". В июле планируется показ уникальной картины, которая пока не вышла в официальный прокат. Директор парка уточнил, что это будет исторический фильм о Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что с 20 июня в российских кинотеатрах будут показывать анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". Картина рассказывает о приключениях школьницы Тихирова в мире дузов и призраков. В японском прокате фильм обогнал "Титаник", став самым кассовым в истории страны.