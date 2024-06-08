СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Уголовное дело возбудили по факту совершения киевскими боевиками теракта в селе Садовое Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ в рамках расследования дела по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") установить всех, кто отдавал приказ об атаке и кто исполнил его.

"Все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание", – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое Голопристанского муниципального округа, в результате которого был разрушен магазин. В момент атаки в здании находилось значительное количество посетителей и персонала. По имеющимся данным, в результате погибли 22 мирных жителя, 15 человек получили ранения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно понимать, что в атаках на Луганск и Херсонскую область прослеживается "натовский почерк". Она напомнила, что полетные задания дальнобойных ракет, включая ATACMS, формируются при участии американских и британских специалистов.

