При обстреле магазина в Херсонской области погибли 19 человек

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

В результате удара ВСУ по магазину в селе Садовом Херсонской области погибли 19 мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в момент атаки в магазине, который теперь разрушен, были сотрудники и посетители. Помимо погибших, еще пятеро человек пострадали.

В настоящий момент на место происшествия прибыли и приступили к работе сотрудники оперативных служб. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, заверил Сальдо.

Ранее 7 июня формирования ВСУ обстреляли территорию Луганска. При атаке украинские военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но удар привел к повреждению гражданской инфраструктуры города.

В результате атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами которого оказались мирные жители. Четверо из них погибли.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что на территории восточной части Луганска в связи с обстрелом были повреждены более 30 домов. Представители администрации города отметили, что два дома оказались полностью разрушены.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) заявили, что установят причастных к произошедшему и дадут их действиям правовую оценку.

