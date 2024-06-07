07 июня, 21:42Происшествия
При обстреле магазина в Херсонской области погибли 19 человек
Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
В результате удара ВСУ по магазину в селе Садовом Херсонской области погибли 19 мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в момент атаки в магазине, который теперь разрушен, были сотрудники и посетители. Помимо погибших, еще пятеро человек пострадали.
В настоящий момент на место происшествия прибыли и приступили к работе сотрудники оперативных служб. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, заверил Сальдо.
Ранее 7 июня формирования ВСУ обстреляли территорию Луганска. При атаке украинские военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но удар привел к повреждению гражданской инфраструктуры города.
В результате атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами которого оказались мирные жители. Четверо из них погибли.
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что на территории восточной части Луганска в связи с обстрелом были повреждены более 30 домов. Представители администрации города отметили, что два дома оказались полностью разрушены.
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) заявили, что установят причастных к произошедшему и дадут их действиям правовую оценку.