Два человека могут находиться под завалами дома в Луганске после обрушения

Два человека могут находиться под завалами дома в Луганске, который обрушился из-за ракетного обстрела. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия и оказывать помощь пострадавшим. С помощью техники специалисты демонтируют неустойчивые конструкции для устранения угрозы обрушения.

В телеграм-канале правительства ЛНР сообщается, что риск обрушения по-прежнему сохраняется. После разбора завалов будет выполнено тщательное обследование конструкций.

Украинские военные нанесли удар по Луганску 7 июня. ВСУ обстреляли город, применив не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди. В результате произошедшего погибли 4 человека и пострадали 50.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в восточной части города в результате атаки оказались повреждены более 30 домов. В администрации Луганска добавили, что два дома были полностью разрушены.

Следственный комитет России (СКР) обещал установить причастных к трагедии и дать их действиям правовую оценку.

