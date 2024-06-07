Число погибших при обстреле села в Херсонской области возросло до 22

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Число жертв при обстреле села Садовое в Херсонской области увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Еще 15 человек получили при ударах травмы и ранения. Пятеро пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, добавил глава региона.

"Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с (президентом Франции Эммануэлем Макроном. – Прим. ред.) Макроном", – охарактеризовал произошедшее Сальдо.

Следственный комитет России (СКР) в своем телеграм-канале заявил о намерении установить причастных к трагедии. Ведомство пообещало дать правовую оценку действиям лиц.

Украинские войска совершили удар по магазину в селе Садовое около 21:40. В момент произошедшего в нем находились люди и персонал. При первом ударе погибли 19 человек и пострадали трое.

Спустя некоторое время ВСУ совершили второй удар. В результате него число погибших увеличилось до 21 человека. Среди погибших оказался девятилетний ребенок.

По информации Сальдо, первый удар был нанесен украинскими войсками корректируемой авиабомбой, второй – из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он также добавил, что ракетный удар наносился с правого берега Днепра.

