Число погибших при обстреле села в Херсонской области возросло до 21

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Число погибших при обстреле магазина в селе СадовомХерсонской области возросло до 21. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"21 погибший и трое тяжелораненных, которых эвакуировали и отвезли в близлежащую больницу", – уточнил Сальдо, добавив, что среди погибших оказался девятилетний ребенок, находившийся в момент удара в песочнице.

Вместе с этим глава региона сообщил, что первый удар был нанесен украинскими войсками корректируемой авиабомбой, второй – из реактивной системы залпового огня (РСЗО)HIMARS. После первого удара на помощь жителям пришли люди из близлежащих домов, и тогда ВСУ нанесли второй удар.

До этого Сальдо сообщал, что один из ударов пришелся на магазин. Его жертвами стали 19 человек, еще пятеро мирных жителей пострадали. Всем пострадавшим оказывалась первая помощь.

