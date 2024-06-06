Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС можно будет после СВО

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Вопрос восстановления плотины Каховской ГЭС можно будет решить после победы в спецоперации на Украине. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Вопрос с восстановлением плотины можно будет решить после окончания СВО нашей победой. Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России", – цитирует Сальдо РИА Новости.

Глава региона отметил, что основная ценность станции была именно гидротехническая: в качестве источника воды для крупнейшей в Европе и одной из самых крупных в мире мелиоративных систем.

Сальдо также подчеркнул, что вина Киева в ударах по Каховской ГЭС и ее разрушении доказана и не вызывает сомнений.

Как сообщил и. о. зампреда правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов, Каховская ГЭС, вероятно, будет модернизирована при помощи современных технологий для реконструкции. Он отметил, что эта работа потребует серьезного подхода и огромного объема вливаний.

По словам главы Новокаховского округа Виталия Гуры, восстановление дамбы станции возможно сделать в течение пары лет. Вопрос восстановления дамбы крайне важен, поскольку от нее зависит орошение юга Херсонской области, подчеркнул Гура.

6 июня прошлого года украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Погибли 57 человек, 175 были госпитализированы.

В ноябре последствия подтопления были полностью устранены. Воду полностью откачали, восстановили газоснабжение и водоснабжение, вернули связь, убрали мусор на улицах и выполнили санитарную обработку.