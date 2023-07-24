Число пострадавших в результате ЧП на Каховской ГЭС выросло до 175

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Количество пострадавших в результате диверсии на Каховской ГЭС выросло до 175 человек. Об этом рассказали в медицинских службах.

"В результате прорыва ГЭС и последующего наводнения были госпитализированы 175 человек", – передает ТАСС сообщение медиков.

В ночь на 6 июня плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре была взорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина.

После ЧП на территории округа ввели режим ЧС. Число жертв разрушения Каховской ГЭС составляет 55 человек.

Жителям, чьи дома пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь получили 6 023 гражданина.

Спасатели приступили к процедурам по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе появились риски распространения инфекционных заболеваний.



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