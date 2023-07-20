Сальдо заявил, что урожай в Херсонской области будет утерян из-за ЧП на Каховской ГЭС

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Урожай в Херсонской области будет утерян из-за взрыва на Каховской ГЭС, это связано с пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил в эфире "России 24".

Эти каналы, уточнил он, предоставляли воду Херсонской области и Северной Таврии. По словам Сальдо, проблемы с водоснабжением после взрыва на гидроэлектростанции в первую очередь ударят по урожайности овощных культур.

До этого председатель правительства региона Андрей Алексеенко рассказал, что после теракта воды лишилось почти 250 тысяч гектаров орошаемых сельхозугодий. На них выращивали кукурузу, сою и рис.

В ночь на 6 июня Каховская ГЭС, расположенная на Днепре, была подорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Власти РФ выразили уверенность, что за этим стоит украинская сторона.

В связи с атакой на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Спасатели проводят процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды появились риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

По последним данным экстренных служб, в результате разрушения гидроэлектростанции погибли 55 человек, еще 158 пострадали.

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