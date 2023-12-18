Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС было конкретной целью ВСУ

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно пытались разрушить Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам губернатора, ВСУ получили задание разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел. Он отметил, что украинские силы наносили ракетные и артиллерийские удары в одну точку в течение долгого времени.

Сальдо заявил, что последний удар был нанесен именно 6 июня, критическая точка не выдержала и плотину прорвало.

"И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище", – рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что разрушение плотины со стороны ВСУ является "величайшим преступлением", которое нарушило экологическое равновесие.

Теракт на Каховской ГЭС произошел 6 июня. По ней нанесли удар украинские войска, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Владимир Путин на встрече с Владимиром Сальдо поручил проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.



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