Путин поручил проследить, чтобы пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС получили помощь

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Владимир Путин на встрече с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо поручил ему проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.

"Проконтролируйте, чтобы все дошло. Потому что указов много, а не всегда все доходит", – передает ТАСС слова главы государства.

В свою очередь, Сальдо сообщил Путину, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 57 человек. Он подчеркнул, что тела всех погибших были найдены.

По словам врио губернатора Херсонской области, режим ЧС федерального уровня, действовавший из-за разрушения Каховской ГЭС, был снят накануне. Однако чрезвычайная ситуация локального уровня все еще остается.

"Мы оставим ее в пятнадцатикилометровой зоне. И в общем-то задача выполнена", – сказал Сальдо.

Сальдо добавил, что благодаря слаженной работе всех подразделений и ведомств, включая федеральные и региональные, всего за два месяца были практически ликвидированы последствия большой аварии.

В ночь на 6 июня ВСУ ударили по верхней части Каховской ГЭС. В результате ударов гидроэлектростанция была разрушена, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области.

Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что разрушение гидроэлектростанции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.



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