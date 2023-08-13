Ремонт водопроводов после подрыва Каховской ГЭС обойдется Украине в 365 млн долларов

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Строительство водопроводов для областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, обойдется Украине не менее чем в 365,5 миллиона долларов. Об этом заявил председатель государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Его словам приводит РИА Новости.

Сообщается, что Украина планирует построить три звена водопроводов общей протяженностью 144 километра. Главными проблемами, по словам Найема, является отсутствие необходимого количества труб и нехватка насосов.

"В общем для строительства водопровода нужно 350 километров труб, поскольку на отдельных участках нужно от 2 до 4-х параллельных нитей. К сожалению, мощностей украинских предприятий не хватает для производства труб в таком количестве и за такой короткий срок. На Украине мы нашли лишь 25% от общей потребности в трубах", – отметил председатель украинского госагентства.

Необходимые материалы будут поставлять из Польши, Италии, Румынии и Турции.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по верхней части Каховской ГЭС. В результате ударов гидроэлектростанция была разрушена, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что разрушение гидроэлектростанции привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 57 человек.

Жителям, чьи дома пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь получили 6 023 человека.