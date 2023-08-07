Число жертв в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 57 человек

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Число жертв при прорыве Каховской ГЭС и последовавшего наводнения увеличилось до 57, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По его данным, там нашли тела еще двух погибших. Ранее речь шла о 55 погибших.

В ночь на 6 июня плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре была взорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина.

После ЧП на территории округа ввели режим ЧС. Пострадали порядка 175 человек.

Жителям, чьи дома пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь получили 6 023 гражданина.

Спасатели приступили к процедурам по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе появились риски распространения инфекционных заболеваний.



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