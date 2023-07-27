В Минэнерго РФ заявили о невозможности обследовать Каховскую ГЭС на данный момент

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Обследовать Каховскую ГЭС на данный момент не представляется возможным, сообщил глава российского министерства энергетики Николай Шульгинов. Такое заявление он сделал в рамках саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.

"Нормальное обследование в этих условиях провести невозможно, условий нет. Обследование можно провести только после нормализации обстановки, чтобы не было опасности для людей, которые будут проводить эту работу", – приводит ТАСС его слова.

Плотина Каховской ГЭС на Днепре была взорвана в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина. После диверсии на территории округа ввели режим ЧС. В результате происшествия погибли 55 человек.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал, что Каховская ГЭС будет восстановлена. Он объяснил, что станция играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов.

11 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценил ход восстановительных работ во время посещения зоны ЧС, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, они почти завершены. Уточнялось, что он посетил Новокаховский городской округ, Голопристанский и Алешкинский муниципальные округа, которые оказались наиболее пострадавшими в результате подтопления.



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