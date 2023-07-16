Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена

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Каховская ГЭС точно будет восстановлена, так как она играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причем в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство – это второстепенный момент", – поделился он.

Сальдо подчеркнул, что от ГЭС зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. Из этого следует, что гидроэлектростанция необходима для сельскохозяйственного производства и водоснабжения жителей. Он уточнил, что "прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится".

ЧП на гидроэлектростанции на Днепре произошло в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Спасатели продолжают процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе есть риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

По последним данным экстренных служб, число жертв разрушения Каховской ГЭС составляет 55 человек. Всего в лечебных учреждениях находятся 154 человека.

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС