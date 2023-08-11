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16:55

Происшествия

В Херсонской области сообщили, что Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Каховская гидроэлектростанция, дамба которой ранее была подорвана, не будет восстановлена в ближайшее время, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, что в ближайшее время она не восстановится", – сказал он в эфире "России 24".

Плотина Каховской ГЭС на Днепре была взорвана в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина.

После диверсии на территории округа ввели режим ЧС. В результате происшествия погибли 57 человек. Более 23 тысяч жилых домов оказались в зоне затопления в Херсонской области.

Глава российского министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что обследовать Каховскую ГЭС пока невозможно, необходимо дождаться нормализации обстановки.

Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС

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