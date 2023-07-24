Гидролог рассказал, как восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал

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Чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, нужно создать насосную станцию, которая станет закачивать ее из Днепра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института водных проблем РАН Михаила Болгова.

Специалист объяснил, что напор на головной части канала попросту отсутствует, а вода самотеком туда не поступает.

Проводить подобного рода работы по созданию станции непросто в условиях спецоперации на Украине, однако с технической точки зрения это реализуемо.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. Он также добавил, что вода больше не поступает в Северо-Крымский канал из водохранилища.

До этого глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что ущерб Крыму от водной блокады может превысить один триллион рублей.



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