Число госпитализированных после аварии на Каховской ГЭС увеличилось до 164

Фото: МЧС России

Количество госпитализированных после аварии, произошедшей на Каховской ГЭС, увеличилось до 164 человек. Об этом сообщает Минздрав Херсонской области в своем официальном телеграм-канале.

"Всего с 12 июня бригады скорой медицинской помощи госпитализировали в Каланчакскую и Геническую центральные районные больницы, а также в Скадовскую центральную городскую больницу 164 человека из подтопленных районов", – отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что 57 врачей Федерального центра медицины катастроф смогли оказать помощь 25 тысячам пациентов, поступивших с начала ликвидации чрезвычайного пришествия в регионе.

"Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. При необходимости специализированного лечения Минздрав Херсонской области направляет пациентов в лечебные организации Крыма", – заявил министр здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что работы по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС практически завершены, осталось привести в порядок одну скважину. Он посетил Новокаховский городской округ, Голопристанский и Алешкинский муниципальные округа, которые оказались наиболее пострадавшими в результате подтопления.

В Новой Каховке достаточно техники и людей, чтобы полностью завершить ликвидацию последствий подтопления, подчеркнул он.

В ночь на 6 июня плотина Каховской гидроэлектростанции на Днепре была взорвана. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом. Российская сторона заявляла, что за атакой стоит Украина.

После этого на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

В настоящее время спасатели организовали процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды появились риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Согласно последним данным экстренных служб, число жертв разрушения гидроэлектростанции достигло 55 человек.



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