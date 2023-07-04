В Крыму заявили, что ущерб полуострову от водной блокады может превысить триллион рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ущерб Крыму от водной блокады может превысить один триллион рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергея Трофимова.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма принял иск о взыскании с Украины более 152 миллиардов рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова.

По словам Трофимова, к этому иску также смогут присоединиться частные организации и предприниматели, которые тоже пострадали от блокады.

Он подчеркнул, что именно перекрытие Северо-Крымского канала, которое произошло в 2014 году, привело к дальнейшим последствиям засухи на полуострове и ограничениям в подаче воды.

Ранее сообщалось, что федеральная служба безопасности РФ предотвратила попытку подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова украинским диверсантом.

После этого Аксенов заявил, что ликвидировать угрозу со стороны Украины можно только после достижения всех целей специальной военной операции.

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