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16:20

Транспорт

В Крыму выпустили рекомендации, как добраться до полуострова на автомобиле

Фото: 123RF/hennessfotographer

В Крыму опубликовали рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. Соответствующую информацию можно найти на туристическом портале Travel Crimea.

"Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", – говорится в уведомлении.

Путешественникам также рекомендуют заехать на АЗС и наполнить бак бензином, а также купить необходимые товары в дорогу.

Ранее сообщалось о заторе на Крымском мосту со стороны Кубани. Утром его протяженность достигла 13 километров.

Отмечается, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают ожидающим в очереди водителям и пассажирам воду. Также на подъезде к мосту были выставлены биотуалеты. На месте затора работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-Спас" и МЧС РФ.

Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля

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