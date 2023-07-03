16:20Транспорт
В Крыму выпустили рекомендации, как добраться до полуострова на автомобиле
Фото: 123RF/hennessfotographer
В Крыму опубликовали рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. Соответствующую информацию можно найти на туристическом портале Travel Crimea.
"Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", – говорится в уведомлении.
Путешественникам также рекомендуют заехать на АЗС и наполнить бак бензином, а также купить необходимые товары в дорогу.
Ранее сообщалось о заторе на Крымском мосту со стороны Кубани. Утром его протяженность достигла 13 километров.
Отмечается, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают ожидающим в очереди водителям и пассажирам воду. Также на подъезде к мосту были выставлены биотуалеты. На месте затора работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-Спас" и МЧС РФ.
Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля
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