Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличился до 13 км

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края составляет около 13 километров утром понедельника, 3 июля. Об этом сообщается на официальной странице оперативного штаба Кубани в социальной сети "ВКонтакте".

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров", – указано в сообщении.

Отмечается, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают ожидающим в очереди водителям и пассажирам воду. Также на подъезде к мосту были выставлены биотуалеты. На месте затора работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-Спас" и МЧС РФ.

Оперштаб обратился к водителям с просьбой учитывать ситуацию, сложившуюся на мосту, и закладывать дополнительное время на прохождение необходимых проверок.

"Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей", – отметили в сообщении.

Затор образовался перед Крымским мостом в субботу, 1 июля, он связан с досмотром проезжающих автомобилей. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Протяженность очереди из автомобилей продолжала увеличиваться и в скором времени достигла 10 километров. Она начала сокращаться только в ночь на 2 июля, однако затем снова увеличилась.



Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля