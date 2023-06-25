Ограничения на движение по трассам Ростова-на-Дону сняли

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

К настоящему времени сняты все ограничения на движение по трассам Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

Также железнодорожные и автовокзалы города работают в штатном режиме, билеты продаются, движение по всем направлениям идет по расписанию, об этом журналистам рассказали в правительстве Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 24 июня все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменили.

Сейчас граждане возвращаются в Ростов-на-Дону после выходных, заторов на дорогах не наблюдается.

Ранее сообщалось, что два крупных затора возникли на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. Отмечалось, что медики ведут работу на трассе в некоторых регионах России, включая Московскую, Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области.

Автомобили передвигаются без ограничений по Ростову-на-Дону