Глава РЖД назвал среди планируемых к строительству ВСМ в Казань и Ростов-на-Дону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кроме строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется построить магистрали Москва – Казань и Москва – Ростов-на-Дону. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

"Председатель правительства готов провести совещание. Есть участники. Причем форма строительства будет государственно-частное партнерство. Даже есть частично проектная документация", – сказал Белозеров по поводу строительства пилотной ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Он добавил, что в краткосрочных планах есть строительство ВСМ Москва – Казань и Москва – Ростов-на-Дону.

Отмечается, что РЖД несколько лет назад сообщали о существовании долгосрочной перспективы и возможных направлениях строительства в России скоростных и высокоскоростных железных дорог. Однако конкретные сроки и планы по дорогам не назывались.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В настоящее время ВСМ в России нет.

Обсуждались разные участки и выбор был сделан на строительстве железной дороги Москва – Санкт-Петербург. Предполагается, что поезда будут проезжать путь между городами за 2 часа 15 минут. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в ВСМ периодически корректируются и меняются.

В конце 2021 года Владимир Путин заявил, что после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) пассажирские авиаперевозки между Москвой и Санкт-Петербургом не потребуются.

Президент России рассказал, что при работе над проектом ВСМ следует все тщательно взвешивать, поскольку в том же Китае с более чем миллиардным населением подобные магистрали долгое время были убыточными.

