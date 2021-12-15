Путин призвал главу Минтранса "не хитрить" в вопросе запуска одной из профильных программ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева "не хитрить" в вопросе запуска одной из профильных транспортных программ. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Уточняется, что в ходе заседания президент поинтересовался у Савельева о начале осуществления программы комплексного развития и улучшения пассажирского транспорта в регионах с 1 января 2022 года.

Для ответа на этот вопрос министр начал шумно искать нужные документы. Позже он выразил надежду, что данная программа начнет работу с 1 января следующего года.

"Да, мы надеемся на это. В соответствии с вашим поручением формируется программа, где уже выделено порядка 44 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния", – отметил министр.

Он добавил, что решение принято в рамках проекта "Мобильный город". Руководитель ведомства подчеркнул, что применяются схемы обновления общественного транспорта с использованием возвратных средств.

"Это инвестиционные кредиты, бюджетные кредиты, и мы привлекаем для этого ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания. – Прим. ред.) – это 9,9 миллиарда рублей", – уточнил Савельев.

Он отметил, что 14 декабря министерство транспорта представило председателю правительства проект постановления, который направлен на обеспечение финансирования проекта за счет бюджетных инфраструктурных кредитов на 100 миллиардов рублей на 2023–2027 годы.

Сообщалось, что ведомство на данный момент не урегулировало с Минприроды и Минпромторгом вопросы по действиям в области пассажирского транспорта в их программах.

"Не надо хитрить, Виталий Геннадьевич, вы сказали, что надеетесь, что к 1 января 2022 года программа заработает, назвали впечатляющие цифры финансирования, в целом, как я понимаю, с финансированием проблем нет. Вопрос: программа сама готова или нет?" – повторил свой вопрос Путин после доклада главы Минтранса.

Тот отметил, что программа готова и находится в стадии согласования.

Президент уточнил, что если она готова, то она утверждена, а если она находится на этапе согласования, то значит, что она не готова. Также Путин еще раз попросил уделить этому должное внимание и до конца года ее полностью согласовать.

Ранее на заседании Совета по нацпроектам президент попросил главу Минприроды РФ Александра Козлова назвать ответственного за ликвидацию свалок в российских городах. Козлов заявил, что ответственность несет он сам, после чего назвал своего заместителя Мурада Керимова в качестве отвечающего за вопрос о свалках на границах городов. Также министр предложил главам регионов нести персональную ответственность за ликвидацию полигонов.

