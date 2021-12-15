Путин попросил назвать ответственного за ликвидацию свалок в городах России

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Владимир Путин попросил главу Минприроды РФ Александра Козлова назвать ответственного за ликвидацию свалок в российских городах на заседании Совета по нацпроектам.

"Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим? Фамилию этого человека можете сказать? Вот вы мне назвали трех человек, которые работают в вашем министерстве. Из них кто основной, главный, кто несет личную, персональную ответственность за результат работы?" – обратился президент к министру.

Козлов заявил, что ответственность несет он сам, после чего назвал своего заместителя Мурада Керимова в качестве отвечающего за вопрос о свалках на границах городов. Также министр предложил главам регионов нести персональную ответственность за ликвидацию полигонов.

"Вы правильно сказали – нужно, чтоб руководители регионов брали на личный контроль работу по этому направлению. И чтобы руководители регионов, губернаторы помогали мэрам соответствующих городов в том числе ПСД готовить, всю документацию с этим связанную. А вы в свою очередь должны помогать губернаторам", – подчеркнул Путин.

Глава государства удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов. По его словам, по 104 свалкам из 191 отсутствует соответствующая документация. При этом Путин подчеркнул, что на ликвидацию полигонов в среднем уходит не менее двух лет.

