В Минприроды предрекли конец эпохи "бездумного потребления"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что на смену эпохи "бездумного потребления" придет рациональное использование ресурсов и товаров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Огромнейшие массы отходов должны вовлекаться во вторичный оборот", – сказал Козлов, выступая на Российском экологическом форуме.
По его словам, не существует плохих отходов, бывают те, для которых еще нет соответствующей технологии переработки.
Козлов добавил, что в России переход к рациональному потреблению будет обеспечен на законодательном уровне.
Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.
До этого Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.
Столичные активисты рассказали о раздельном сборе и утилизации мусора
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