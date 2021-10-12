В Минприроды предрекли конец эпохи "бездумного потребления"

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Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что на смену эпохи "бездумного потребления" придет рациональное использование ресурсов и товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Огромнейшие массы отходов должны вовлекаться во вторичный оборот", – сказал Козлов, выступая на Российском экологическом форуме.

По его словам, не существует плохих отходов, бывают те, для которых еще нет соответствующей технологии переработки.

Козлов добавил, что в России переход к рациональному потреблению будет обеспечен на законодательном уровне.

Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.

До этого Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.