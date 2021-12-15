Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок на границах российских городов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок на границах городов. Данная тема обсуждалась на заседании Совета по нацпроектам.

"До конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку на границах городов, из них 111 – до 2023 года. Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию", – пояснил президент.

Путин попросил главу Минприроды РФ Александра Козлова доложить о данной работе в регионах и отметил, что на ликвидацию свалок в среднем уходит не менее двух лет.

Ранее глава государства прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.

До этого он заявлял, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.

