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Туризм

17:06

Путин призвал активнее использовать возможности для развития туризма

власть туризм

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Владимир Путин потребовал у правительства активнее использовать возможности для развития внутреннего туризма, которые предоставила пандемия.

Обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, президент подчеркнул, что открывшиеся возможности и выделенные средства требуют энергичных усилий.

"Быстрее, пожалуйста, я вас прошу подтолкнуть это активно. Мы с вами многократно в личных беседах обсуждали это: с одной стороны, беда с этим коронавирусом, с другой стороны, для внутреннего туризма это создает дополнительные условия", – заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что объективные обстоятельства создали такие условия, благодаря которым туристический рынок сфокусировался на внутреннем туризме.

"Ну как в известном фильме говорили: "Этим надо воспользоваться", – отметил президент.

Ранее Путин предложил расширить географию применения приложения "Путешествуй без COVID-19". Президент напомнил, что данный сервис уже показал свою эффективность в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.

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