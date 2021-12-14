В РСТ спрогнозировали число пользователей туристического кешбэка в 2022 году

В 2022 году в России стартует пятый этап программы туристического кешбэка. Программа продлится с 18 января до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля. Рассказываем, как получить кешбэк за путешествия по России и ждать ли туристический бум в стране в будущем году.



Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Туристический кешбэк – 2022

В России в 2022 году запустят новый этап программы туристического кешбэка, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.





Зарина Догузова руководитель Ростуризма Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

Глава Ростуризма обратила внимание, что новый этап охватывает вторую половину зимы и практически всю весну. "В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха", – сказала Догузова.

К преимуществам туристического межсезонья руководитель ведомства отнесла меньший ажиотаж. "Поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле и доступнее отправиться отдыхать", – отметила Догузова.

В Ростуризме также анонсировали осенний этап программы, который стартует в октябре 2022 года. Точные даты станут известны во втором полугодии.



С начала 2021 года программой туристического кешбэка воспользовались почти 1,7 миллиона россиян. Эти туристы приобрели туры и оформили брони в гостиницах более чем на 34 миллиардов рублей. Государство возместило им на карты 6,7 миллиардов рублей.



Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Как получить кешбэк за поездки по России в 2022 году

Условия программы на 2022 год не изменились. Она действует только на внутреннем рынке, зато участвуют все регионы страны. Туристам обещают вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк за счет бюджета выплатят в течение 5 дней. Однако для оплаты подходит только карта "Мир". При этом с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Деньги возмещают за проживание в гостиницах от двух ночей, за пакетные, круизные и железнодорожные туры. Для кешбэка покупку нужно совершить с 18 января по 12 апреля на сайте отеля, туроператора или агрегатора, участвующего в программе. Стоит отметить, что в круизы отправиться можно будет с начала навигации и по 1 июня.

Зарина Догузова подчеркнула, что туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений на 2022 год. К моменту старта программы ознакомиться с ними можно будет на сайте мирпутешествий.рф.



Новый этап туристического кешбэка стартует в России 18 января

Прогноз на 2022 год

Период новой программы будет интересен туристам, заявил Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Горнолыжный сезон можно включить, который продолжается практически до марта. Школьные мартовские каникулы и праздники, февральские праздники. Отправиться отдохнуть можно даже на выходные, учитывая систему кешбэка за две ночи проживания. Причем неограниченное число раз.

Одна из задач программы – стимулировать отдых в межсезонье, поэтому новый этап не распространили на новогодние праздники, отметил Барзыкин. "На январские праздники программа не подпадает, но думаю это логично и правильно, потому что эти даты и так востребованы", – сказал специалист.

По его словам, за счет туристического кешбэка отдых в России на практике становится более доступным, о чем говорит возросшее число российских путешественников.

"В 2020 году программой воспользовались 300 тысяч путешественников, в 2021-м – уже 1,7 миллиона туристов. Думаю, не менее 3 миллионов туристов воспользуются программой в следующем году. Тем более с октября предусмотрен еще один этап", – добавил Барзыкин.



Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Популярные направления

Программа кешбэка интересна не только туристам, но также отелям и операторам, потому что она генерирует для них потоки, заявил вице-президент РСТ.

В свою очередь, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рекомендовала российским туристам посетить Камчатку, Сахалин, Алтай и Байкал.

"Помимо просмотра достопримечательностей, там можно заниматься экстремальными видами спорта, этнографическим и горнолыжным туризмом", – сказала Шелехова.



Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Средняя стоимость проживания в период с 18 января по 30 апреля составляет 4 900 рублей за ночь в отелях категории "три звезды" в России.

Между тем генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин сообщил Москве 24, что для путешествий по России самый выгодный месяц – февраль: средний чек составляет 4 783 рубля.

При этом самыми доступными направлениям при вылете из Москвы на даты с 18 января по 12 апреля являются Краснодар, Санкт-Петербург, Уфа и Махачкала, отметили в сервисе. Билет до Краснодара в указанный период обойдется от 888 до 4 595 рублей, в Санкт-Петербург – от 999 до 5 659 рублей, в Уфу – от 1 099 до 6 525 рублей, а в Махачкалу – от 1 080 до 7 461 рубля.

В компании подчеркнули, что цены на билеты меняются динамически: чем ближе к дате вылета, тем обычно дороже билет. В то же время у авиакомпаний периодически появляются распродажи.

В пресс-службе "Яндекс.Путешествий" составили для Москвы 24 список интересных и привлекательных для туристов направлений по России на даты покупки и поездки по акции кешбэка Ростуризма. Например, в Мурманск можно слетать туда и обратно в феврале за 4 500–5 000 рублей, а в марте и апреле билеты стоят от 3 800 рублей.

"В Мурманской области можно покататься в горах, поискать северное сияние. Можно посетить село Териберка, это хорошее место для занятий кайтсерфингом, в том числе зимним", – отметили в компании.

Перелет до Красноярска и обратно на одного человека обойдется от 7 500 рублей, добавили в сервисе. Одна из местных достопримечательностей – это Национальный парк "Красноярские Столбы".

В Якутск и обратно в даты действия программы кешбэка можно слетать в среднем от 22 до 24 тысяч рублей. Среди достопримечательностей региона выделяются Музей вечной мерзлоты, Музей мамонта, Ленские столбы и полюс холода – Оймякон.

