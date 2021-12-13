Новый этап туристического кешбэка стартует в России 18 января

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Новый этап продаж туров по России с кешбэком стартует с 18 января 2022 года. Об этом объявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля", – цитирует ее ТАСС.

Догузова пояснила, что россияне смогут отправиться в поездку с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

Программа туристического кешбэка стартовала в 2020 году. Четвертый этап был запущен 16 июня 2021 года, в его рамках туристы могли приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Позже продажи в рамках четвертого этапа были продлены до середины сентября.