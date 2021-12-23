Путин рассказал, как повлияет запуск ВСМ на авиасообщение между Москвой и Питером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) пассажирские авиаперевозки между Москвой и Питером не потребуются. Об этом заявил Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Что касается ВСМ – это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Но авиация на этом плече – Москва – Петербург – перестанет существовать", – сказал президент.

Он объяснил, что подобное развитие транспортного сообщения между городами очевидно, поскольку поездка в поезде в Санкт-Петербург займет три часа, тогда как москвичам, чтобы добраться до аэропорта, нужно потратить в среднем полтора.

По его словам, при работе над проектом ВСМ следует все тщательно взвешивать, поскольку в том же Китае с более чем миллиардным населением подобные магистрали долгое время были убыточными.

Ранее стало известно, что к 2027 году в России запланировано построить высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Протяженность железной дороги составит 629,7 километра.