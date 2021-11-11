Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург могут отменить – СМИ

11:20
Фото: Агентство "Москва"
Российские власти могут отменить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В материале говорится, что вместо ВСМ может быть построен выделенный грузовой ход.
Уточняется, что согласно протоколу совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова по инвестиционной программе и финплану Российских железных дорог на 2022–2024 годы есть рекомендация к РЖД "дополнительно проработать" ряд вопросов с учетом позиций вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и министерства финансов.
В числе вопросов есть проект по строительству ВСМ, который нужно вновь оценить с учетом поручений Владимира Путина, учитывая перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна, говорится в статье.
По данным источников издания, наряду с обсуждением варианта отказа от магистрали рассматривается строительство на этом направлении выделенного грузового хода для обеспечения движения грузов.
Ранее в Минтрансе сообщили, что запустить первый поезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется 2026 году. Представитель министерства рассказал, что для проекта характерна экономическая эффективность. Так, операционная безубыточность возможна уже к 2027, а прибыль начнет поступать с 2031 года.
Предполагается, что новая высокоскоростная магистраль будет предназначена только для пассажирских перевозок в силу своих особенностей. При этом запуск ВСМ позволит снизить нагрузку на главный ход Октябрьской железной дороги.
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