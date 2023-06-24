Заторы до двух километров образовались в сторону Москвы на трассе М-4 "Дон"

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Два крупных затора возникли на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергея Тюрина.

"По пробкам на М-4 по состоянию на 19:30. Миллеровский район: 855 километр – 800 метров, 862 километр – 2 километра. Все в сторону Москвы", – подчеркнул он.

Согласно информации, медики ведут работу на трассе в некоторых регионах России, включая Московскую, Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области.

Днем 24 июня стало известно о частичном перекрытии в Подмосковье трасс "Дон", "Урал" и "Крым". Движение ограничили на мостах через реку Оку. Речь идет о 118-м километре трассы М-4 "Дон", 115-м километре трассы М-5 "Урал" и 103-м километре трассы М-2 "Крым".

Ранее "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон" на фоне сообщений о перекрытии нескольких ее участков.

Автобусные рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону отменили