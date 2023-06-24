Фото: ТАСС/Эрик Романенко

"Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4 "Дон" на фоне сообщений о перекрытии нескольких ее участков, сообщается в пресс-службе компании.

"Просим выбирать маршруты в объезд М-4", – говорится в сообщении.

Рано утром сообщалось, что по федеральной трассе М-4 "Дон" движется колонна военной техники. В связи с этим власти Воронежской области призвали жителей региона временно не пользоваться этой дорогой.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям основателя ЧВК будет дана надлежащая правовая оценка.

Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", в котором призвал их остановиться и подчиниться приказу президента РФ.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.